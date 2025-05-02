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Bakan Göktaş Kırıkkale’de Ziyaretler Yaptı

KIRIKKALE VALİLİĞİ ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale’ye geçiş yaptı. İlk durağı olan Kırıkkale Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Göktaş, burada Vali Mehmet Makas ile birlikte AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, basına kapalı düzenlenen toplantıda Vali Makas ve il protokolünden çeşitli çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

PARTİ ZİYARETİ VE TOPLANTI

Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bu ziyarette İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ilçe belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi. Görüşmelerde, parti çalışmalarına dair çeşitli konular ele alındı.

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