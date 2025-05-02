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Bakan Göktaş, Kırıkkale’de Ziyaretlerde Bulundu

BAKAN GÖKTAŞ KIRIKKALE’DE ÇEŞİTLİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale’de bir dizi ziyaret yaptı. Kırıkkale Valiliğine geldiğinde, Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Göktaş, ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

GÖKTAŞ’TAN VALİ MAKAS VE YETKİLİLERE ZİYARET

Ziyaret sırasında, Göktaş, Vali Makas ve diğer yetkililerden yürütülen çalışmalara dair detaylı bilgi aldı. Ardından, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Göktaş, burada Milletvekili Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

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