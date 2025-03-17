Bakan Göktaş, KYK Öğrencileriyle Sahur Yaptı

ÖĞRENCİLERLE SAHURDA BİR ARAYA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle sahur sofrasını paylaştı. Yurt yemekhanesinde, öğrencilerle birlikte tabldot sırasına giren Bakan Göktaş, yemeğini alarak onlarla birlikte sahur yaptı. Yemek esnasında öğrencilerle samimi bir şekilde keyifli sohbetler gerçekleştirdi ve onların sorularını yanıtladı.

EĞİTİM VE MESLEK SEÇİMLERİ ÜZERİNE TAVSİYELER VERDİ

Bakan Göktaş, öğrencilere eğitimleri ve meslek seçimleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, Aile Yılı kapsamındaki çalışmalara dair bilgi de verdi. Gençlerle sahur yapmanın kendisine verdiği mutluluğu dile getiren Göktaş, öğrencilerle birlikte fotoğraflar çektirdi. Ziyareti hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sahurda Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk. Gençlerimizin enerjisi ve içten sohbetleriyle sahurumuz bambaşka bir güzelliğe büründü. Onların hayallerine ulaşması ve en iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut dolu gözleri, bu ülkenin daha güçlü yarınlarının habercisi,” ifadelerini kullandı.