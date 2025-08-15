Bakan Göktaş Lüks Araçla Anadolu’da

BAKAN GÖKTAŞ’IN LÜKS MAKAM ARACI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf çağrılarına rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın değeri 32 milyon TL olduğu iddia edilen lüks makam aracıyla Anadolu turuna çıkması gündemi meşgul ediyor. Bakan Göktaş’ın, yerli otomobil TOGG makam aracını tercih etmeyerek yüksek fiyatlı lüks bir aracı kullanması dikkat çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinde “Bakan Şimşek görmesin” yorumlarıyla tartışılıyor.

TASARRUF ÇAĞRILARI VE GENELGE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına iletilen genelgede; deprem kaynaklı maliyetler dışında tüm harcamaların yeniden değerlendirileceği vurgulanıyor. Tasarruf takibinin kesin bir şekilde sağlanacağı da belirtiliyor. Genelge kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflardaki diğer kaynaklardan gerçekleştirecekleri yurt içi ve dışı harcamalar ile taşınır ve taşınmazların kullanımı için belirlenen tedbirlere uyması gerektiği ifade ediliyor.