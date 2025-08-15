Haberler

Bakan Göktaş Lüks Araçla Anadolu’da

BAKAN GÖKTAŞ’IN LÜKS MAKAM ARACI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf çağrılarına rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın değeri 32 milyon TL olduğu iddia edilen lüks makam aracıyla Anadolu turuna çıkması gündemi meşgul ediyor. Bakan Göktaş’ın, yerli otomobil TOGG makam aracını tercih etmeyerek yüksek fiyatlı lüks bir aracı kullanması dikkat çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinde “Bakan Şimşek görmesin” yorumlarıyla tartışılıyor.

TASARRUF ÇAĞRILARI VE GENELGE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına iletilen genelgede; deprem kaynaklı maliyetler dışında tüm harcamaların yeniden değerlendirileceği vurgulanıyor. Tasarruf takibinin kesin bir şekilde sağlanacağı da belirtiliyor. Genelge kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflardaki diğer kaynaklardan gerçekleştirecekleri yurt içi ve dışı harcamalar ile taşınır ve taşınmazların kullanımı için belirlenen tedbirlere uyması gerektiği ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Haberler

Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.