Bakan Göktaş, Manisa’da Ziyarette Bulundu

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı sonrasında, Manisa Polisevi’nde beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Valiliğine gitti. Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Bakan Göktaş, bu ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Bakan Göktaş, 48 yıllık evli Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut (72) ve eşi Fatma Birgül Bulut’un (72) Yunusemre Karaali Mahallesi’ndeki evine de ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından, aynı ilçedeki bir otelde akşam yemeği yedikten sonra, Ankara’ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na hareket etti.