Haberler

Bakan Göktaş, Manisa’da Ziyarette Bulundu

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı sonrasında, Manisa Polisevi’nde beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Valiliğine gitti. Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Bakan Göktaş, bu ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Bakan Göktaş, 48 yıllık evli Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut (72) ve eşi Fatma Birgül Bulut’un (72) Yunusemre Karaali Mahallesi’ndeki evine de ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından, aynı ilçedeki bir otelde akşam yemeği yedikten sonra, Ankara’ya gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na hareket etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Haberler

Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.