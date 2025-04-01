Bakan Göktaş: “Milli Birliğe Sahip Çıkıyoruz”

BAKAN GÖKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin gücünü ve birliğini vurgulayan ifadeler kullandı. Bakan Göktaş, “Bizler, emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, birliğiyle yükselen bir milletiz” diyerek toplumsal birlikteliğin önemini dile getirdi. Ayrıca, toplumsal birliği bozma hedefindeki kişi veya gruplara karşı kararlılıkla durduklarını belirtti.

BOYKOT VE MİLLİ ZARAR

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda boykot çağrısını eleştirdi. “Boykot adı altında yapılan çağrı ile hedef aldıkları, alın teriyle üreten işçimiz, toprağını işleyen çiftçimiz, istihdam sağlayan girişimcimiz ve bu ülkenin refahını inşa eden tüm kesimlerdir!” ifadeleriyle bu tür hareketlerin Türkiye’nin emeğine ve geleceğine zarar verdiğini ifade etti. Göktaş, boykotun bir milli zarar olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Bu ülkenin değerlerine, emeğine, büyümesine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar” şeklinde konuşarak kararlılığını yineledi.