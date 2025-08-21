Bakan Göktaş, Muğla’ya yatırım getirecek

BAKAN GÖKTAŞ MUĞLA’DA BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, “81 ilimizde terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınlarımız ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bakan Göktaş ilk olarak Muğla Valiliği’ni ziyaret etti ve burada yöresel kıyafet giymiş çocuklar tarafından karşılandı. Vali İdris Akbıyık ile görüşerek, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz’ün de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Göktaş, Muğla’nın ihtiyaçlarının belirlenmesi adına istişareler yaptıklarını ve bu doğrultuda öncelikli yatırımlar üzerinde durduklarını kaydetti.

MUĞLA’DA YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, sosyal hizmet politikalarının temelinin güçlü bir sosyal devlet olma iradesine dayandığını belirtti. “Bakanlığımızın yatırım ve destekleri 8,6 milyar lirayı geçti. Muğla’da son 24 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca, 8 sosyal hizmet merkezimiz ile vatandaşlarımıza destek oluyoruz” dedi.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla 2017 yılından bu yana 89 bin 109 haneyi ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ifade eden Göktaş, Muğla’da 1314 çocuğa sosyoekonomik destek sağladıklarını belirtti. Doğurganlık oranlarının 1,23 olduğuna dikkat çeken Bakan, yaşlanan nüfus ve ailelere yönelik yeni çalışmalar için de hazırlık yaptıklarının altını çizdi.

KİMSENİN GERİDE KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Göktaş, kuruluşlarında 126 çocuğa bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi. “Kadınları mesleki eğitim ve girişimcilik konularında destekliyoruz. Engellilere yönelik erişilebilirlik konusunda çalışmalarımız var. 2 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 146 engelli bireye, 2 huzurevinde ise 203 yaşlıya hizmet sunuyoruz. Ayrıca, evde bakım yardımı ile 4 bin 99 aileyi destekliyoruz” dedi.

Muğla’da 2006’dan bu yana evde bakım yardımı için 1,9 milyar lira aktarıldığını belirten Bakan, “Kimseden geri kalmama anlayışıyla hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEK YATIRIMLARI VE AİLE YILI PLANLAMALARI

Bakan Göktaş, Muğla’da 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla hizmet verdiklerini, Milas’a huzurevi ve engelsiz yaşam merkezi kazandıracaklarını da duyurdu. Ayrıca, “Aile Yılı” ilan edilen 2025 yılında aileyi güçlendiren projelere öncelik vereceklerinin altını çizdi.

“81 ilimize yaygınlaştırdığımız aile ve gençlik fonumuzdan Muğlalı gençler yararlanıyor. Bugüne kadar 1180 çift başvurdu” şeklinde açıklamalar yapan Bakan, doğum yardım sistemini güçlendirdiklerini de belirtti. Muğla’da 299 bin 421 annenin doğum yardımı aldığını söyleyen Göktaş, “Aile Yılı’na özel olarak gençlerimize yeni yuvalarında destek sunmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Son olarak Bakan Göktaş, Türkiye için çok önemli bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, “Bakanlık olarak kardeşlik iklimini güçlendirmek gibi bir görevimiz var. 81 ilimizde şehit aileleri ve gazilerle birlikte süreci inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.