Bakan Göktaş, Muhammet’in Ailesini Ziyaret Etti

ZİYARETİN İÇERİĞİ VE MAKSADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023’te Hatay’da meydana gelen depremde ailesini kaybeden Muhammet Huyluoğlu’nu, teyzesinin evinde ziyaret etti. Bu ziyarette Bakan Göktaş, Muhammet’e sahip çıkarak onu kendi çocuğu gibi koruyan ve birlikte yaşayan teyze Mine Özer Cebeci, eşi Yılmaz Cebeci ve diğer aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Bakan Göktaş, Muhammet ile birlikte yeni bir yaşam kurmaya çalışan teyze ve aile üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti. “Muhammet gibi evlatlarımızın hayata tutunması, bizim en büyük umudumuz. Evladımızın ve ailemizin her zaman yanındayız.” şeklinde konuştu.

AİLEYE TEŞEKKÜR

Bakan Göktaş, Muhammet’e kucak açarak büyük bir insanlık örneği sergileyen Cebeci ailesine de teşekkür etti. “Sizler, Muhammet’e kucak açarak büyük bir insanlık örneği gösterdiniz. Sizlere minnettarız.” ifadelerini kullandı.