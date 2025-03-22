Bakan Göktaş: Nüfus Çalışmaları Hayata Geçirildi

DÜNYA VE TÜRKİYE’NİN YAŞLANMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hem dünyanın hem de Türkiye’nin yaşlandığını belirtti. Bakan Göktaş, “Genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına ve Türkiye’nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik” şeklinde konuştu. Afyonkarahisar’da partisinin sahur programında yer alan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı ‘Aile yılı’ olarak ilan ettiğini vurguladı.

AİLENİN ÖNEMİ VE DEĞERLERİ

Bakan Göktaş, aile konusunun önemine dikkat çekerek, “Çünkü ailemiz, geleceğimiz. Yaşlanan bir nüfusa sahibiz. Dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor. Biz de genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına bu demografik dönüşüme karşı çok önemli çalışmalar hayata geçirdik” dedi. Ayrıca, “Daha bu yıl ‘ailemiz, geleceğimiz’ dedik. Geleceğimizi güvence altına alan çalışmaları hayata geçirdik. Çünkü aile küresel tehditlerle karşı karşıya. Aile değerleri hedef alınıyor. Aile kurumu hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılıyor” ifadesini kullandı. 2025 yılına da aile yılını ilan etme hedefinde olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, doğum destek sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu hafta Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme ile ilk çocuğuna sahip olan ailelere bin liralık tek seferlik yardım yapılacağını duyurdu. “İkinci çocuğu olana bin 500 lira, üçüncü çocuğu olana ise beş bin lira aidat desteği vereceğiz” diyen Bakan Göktaş, vekillere destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2007 yılından beri üç çocuk politikasını savunduğunu belirten Bakan Göktaş, “Bugün üç çocuk, aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu bütün dünya konuşuyor. Avrupa da konuşuyor, Amerika da konuşuyor” dedi.