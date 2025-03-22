Bakan Göktaş: Nüfus Çalışmaları Öne Çıkıyor

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin ve dünyanın yaşlanma sorununa vurgu yaptı. “Genç ve dinamik nüfus yapımızı diri tutmak ve canlı tutmak adına Türkiye’nin geleceğine yönelik önemli tehdit olarak gördüğümüz bu demografik dönüşüme karşı nüfus konusunda çok önemli çalışmalar hayata geçirdik” şeklinde açıklama yaptı. Göktaş, Afyonkarahisar’da partisinin sahur programına katıldı ve burada önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı ‘Aile yılı’ olarak ilan ettiğini hatırlatarak, “Çünkü ailemiz, geleceğimiz” ifadesini kullandı.

AİLENİN DEĞERİNE VURGU YAPILDI

Bakan Göktaş, yaşlanan nüfus oranlarına dikkat çekerek, “Aile değerleri hedef alınıyor. Aile kurumu hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırılıyor” ifadesinde bulundu. Aileyi korumaya yönelik politikalar geliştirdiklerinin altını çizen Göktaş, “2025 Aile Yılı’nda aileyi hak ettiği değeri taşımaya kararlıyız.” dedi. Aileler için yaptıkları çalışmalara da değinen Göktaş, “Geleceğimizi güvence altına alan çalışmaları hayata geçirdik” dedi.

DOĞUM DESTEK SİSTEMİ HAZIRLIKLARI

Bakan Göktaş, doğum destek sisteminin bu hafta meclise geleceğini belirterek, “İlk çocuğu doğan ailelere bin liralık tek seferlik yardımımız hayata geçiyor” açıklamasını yaptı. İkinci çocuğu olan ailelere 1500 lirayı, üçüncü çocuğu olanlara ise 5000 lira aidat desteği vereceklerini söyledi. Göktaş, parti vekillerine ve Cumhurbaşkanı’na verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Üç çocuk politikası dünya genelinde önem kazandı” dedi. Bu kapsamda, Avrupa ve Amerika’da da benzer çalışmalar yapıldığını ifade etti.