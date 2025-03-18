Bakan Göktaş, Öğrencilerle Sahur Yaptı

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN KYK YURDU ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerin sahur sofrasına katıldı. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle birlikte tabldot sırasına giren Bakan Göktaş, burada yemeğini alarak öğrencilerle sahur yaptı. Yemek boyunca öğrencilerle samimi bir şekilde sohbet eden Göktaş, onların sorularını da yanıtlama fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER VE AİLE YILI BİLGİLERİ

Bakan Göktaş, öğrencilere eğitimleri ve meslek seçimlerine yönelik önerilerde bulunarak, Aile Yılı çalışmalarına dair de bilgi verdi. Gençlerle birlikte sahur yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, ziyaretin anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Göktaş, “Sahurda Cebeci KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrenci kardeşlerimizin misafiri olduk. Gençlerimizin enerjisi ve içten sohbetleriyle sahurumuz bambaşka bir güzelliğe büründü. Onların hayallerine ulaşması ve en iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut dolu gözleri, bu ülkenin daha güçlü yarınlarının habercisi” ifadelerini kullandı.