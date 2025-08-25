Bakan Göktaş, Rize’de Evli Çifti Ziyaret Etti

AİLE YILI KAPSAMINDA KANBUR ÇİFTİİ ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Rize’deki 63 yıllık evli Mükerrem ve Ahmet Kanbur çiftini ziyaret etti. Göktaş, 63 yıl boyunca evli kalan çifti, Pekmezli köyünde bulunan evlerinde ziyaret etti. Ayrıca, çiçekteki çay sohbetinin keyfi eşliğinde, çiftin Belçika Parlamentosundaki mücadelesini takip ettiğini de belirtti. 80 yaşındaki Mükerrem ve 85 yaşındaki Ahmet Kanbur çiftinin yanında, çocukları ve torunları da yer aldı. Göktaş, çiftin birbirine iyi bakışlarının ve uzun süren mutlu evliliklerinin sırlarını dinledi.

GÖKTAŞ’TAN SAMİMİ DİLEKLER

Çay ikramıyla sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Bakan Göktaş, Kanbur çiftine mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yılı Aile Yılı ilan etti. Biz de Aile Yılı dolayısıyla uzun yıllardır evli olan ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin gibi uzun yıllar aynı yastığa baş koyan büyüklerimiz, tüm gençlerimize en güzel örnek oluyor,” dedi.

AHMET KANBUR’UN DUYGULARI

Ahmet Kanbur ise Bakan Göktaş’ın ziyaretinden memnuniyetini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi. 28 Şubat dönemindeki başörtüsü mücadelesinden bahseden Kanbur, kızının da bu konudaki kararlılığına değindi. “Çok mücadele ettik ama en sonunda baba olarak kızımın başını açmasını istedim. Kızım da ‘okulu bırakırım, başımı açmam’ dedi,” diyerek, Göktaş’ın geçmişteki mücadelesini hatırladı ve ona yönelik dualarını iletti.

ÇAY HASADI VE YEREL KÜLTÜR

Göktaş, programı çerçevesinde Ziraat Botanik Çay Bahçesi’ni de ziyaret ederek, bölgenin önemli geçim kaynağı olan çay tarlasına girdi. Burada kadın üreticilerle bir araya gelen Bakan Göktaş, geleneksel yöresel kıyafetleriyle çay hasadı yaptı. Rize çayının emekle üretildiğini vurgulayan Bakan, çay hasadı geleneğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. “Çay tarımı, aile tarımı olarak da biliniyor. Aile Yılı’nda, ailece oluşturulan bu kültürü önemli buluyoruz,” ifadelerini kullandı.