Bakan Göktaş, Rümeysa’nın cesaretine vurgu yaptı

BAKAN GÖKTAŞ’TAN RÜMEYSA ÖZTÜRK’E DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistin’e destek verdiği için haksız yere gözaltına alınan ve özgürlüğünden mahrum bırakılan Rümeysa Öztürk, sadece Filistin halkının çığlığına ses olmakla kalmadı, insanlık vicdanının da sesi oldu.” ifadelerini kullandı. Bakan, ABD’de gözaltında tutulan ve Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Öztürk’ün serbest bırakılmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

ÖZTÜRK’ÜN CESARETİNE VURGU

Göktaş, paylaşımında Rümeysa Öztürk’ün soykırıma karşı duruşunun önemine dikkat çekti. “Soykırıma karşı susmayan bir kadının, Rümeysa Öztürk’ün cesareti kazandı.” diyen Bakan, özgürlüğü elinden alınan Öztürk’ün cesaretinin, Filistin halkının sesi olmanın ötesinde, insanlık değerlerinin savunucusu olduğuna vurgu yaptı. Bakan Göktaş, Rümeysa’nın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, onun şahsında tüm kadınların mücadelesini saygıyla selamladı.