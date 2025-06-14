Bakan Göktaş, Şehidin Ailesini Ziyaret Etti

BAKAN GÖKTAŞ’TAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın babaevini ziyaret etti. Bu ziyarette Bakan Göktaş, şehidin babası Atilla Ay, annesi Mediha Ay ve diğer aile bireyleriyle bir süre bir arada bulunarak onları teselli etti. Ayrıca, Vali Hamza Aydoğdu da ziyarette yer aldı. Bakan Göktaş ve Vali Aydoğdu, Salih Ay’a Allah’tan rahmet, aileye ise başsağlığı ve sabır diledi.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEĞİN SÜRECEĞİ VURGULANDI

Bakan Göktaş, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu dile getirdi. “Şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği ve beraberliği için canlarını feda ettiler. Onların emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Şehidimiz Salih Ay’ın mekanı cennet, makamı ali olsun.” sözleriyle şehidin ailesine duyduğu saygıyı ve desteği ifade etti. Bu ziyaret, devletin şehit ailelerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sererken, ailenin zorlu döneminde moral kaynağı oldu.

ERZİNCAN’DA DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Ziyaret sırasında duygusal anlar da yaşandı. Aile, Bakan Göktaş ve Vali Aydoğdu’ya gösterdikleri destek için teşekkür ederken, şehitlerinin hatırasının her zaman yaşatılacağını belirtti. Bu tür ziyaretler, toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şehit aileleri, devletin yanlarında olduğunu bilmekte ve bu destek onların acılarını hafifletmekte büyük bir öneme sahip.