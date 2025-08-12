Haberler

Bakan Göktaş Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

GÖKTAŞ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İLE BULUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nda düzenlenen etkinlikte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

GÜÇLÜ BİRLİKTELİK VURGUSU

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından, “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nda, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle kurduğumuz bu güçlü birliktelik, omuz omuza Terörsüz Türkiye’yi inşa etme irademizin en anlamlı göstergesidir. Her zaman yanlarında, bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Birecik’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgası Yaşandı

Birecik'te arazi tartışması yüzünden yaşanan kavgada amca ile yeğeni hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de basında yer aldı.
Fenerbahçe, 5-2 Feyenoord’u yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off aşamasına adını yazdırdı. Takım, maçta beş farklı oyuncudan goller buldu.

