Bakan Göktaş’tan Başsağlığı Mesajı

BAKANIN TAZİYE PAYLAŞIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Göktaş, “Mersin’in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır’dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim” ifadelerini kullandı.

YARALILAR İÇİN İYİ DİLEKLER

Göktaş, devamında “Evladımız Farah’a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun” diyerek, hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirdi ve yaralılar için iyi dileklerde bulundu.