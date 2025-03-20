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Bakan Göktaş’tan Özel Eğitime Ziyaret

ÖZEL EĞİTİM ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da yer alan özel eğitim veren bir okulu ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Göktaş, okulda robotik kodlama etkinlik sınıfı ile resim ve müzik atölyelerini ziyaret etti ve özel eğitim alan öğrencilerle birebir ilgilendi. Ayrıca okul yetkililerinden yürütülen faaliyetlere dair bilgi aldı ve anaokulu öğrencilerinin etkinliklerine eşlik etti.

VELİLERLE SOHBET

Ziyaret sırasında öğrenci velileriyle de bir araya gelen Göktaş, onların taleplerini dinleyip sohbet etti. Bakan Göktaş, ziyareti ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, “Bugün özel evlatlarımızla, öğretmenlerimizle ve velilerimizle okullarında buluştuk. Özel çocuklarımızın eğitimi, Bakanlık olarak en öncelikli çalışma alanlarımızdan biri. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, özel çocuklarımızın topluma tam ve etkin katılımını sağlamak için her zaman yanlarındayız” şeklinde ifade etti.

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