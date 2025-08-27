Haberler

Bakan Göktaş, Toplantıyı Gerçekleştirdi

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bakan Göktaş, toplantıda şehit aileleri ve gazilere yönelik yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini aktardı.

ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN KARARLILIK

Göktaş, “Terörsüz Türkiye, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, ülkenin geleceğine dair güçlü bir güvence sunuyor.

ÖNEMLİ

