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Bakan Göktaş Tunceli’de Ziyaretler Yaptı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI TUNCELİ’DE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli’ye gerçekleştirdiği ziyarette Vali Şefik Aygöl ile birlikte Kıbrıs Gazisi Ali Korkmaz’ı evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında Bakan Göktaş, gazi ve ailesiyle sohbet etti, onların durumları hakkında bilgi aldı.

JANDARMANIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, jandarmanın kuruluşunun 186. yıldönümü etkinliklerine katıldı. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal tarafından sıcak bir karşılamayla karşılanan Bakan Göktaş, jandarma tarafından düzenlenen gösterileri ilgiyle izledi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Bakan Göktaş, etkinliklerden sonra jandarma ve aileleriyle bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapmış olduğu ziyaretlerin ardından Tunceli’den ayrılan Bakan Göktaş, programını başarıyla tamamlamış oldu.

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