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Bakan Göktaş Tunceli’yi Ziyaret Etti

BAKAN GÖKTAŞ’IN TUNCELİ ZİYARETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslar yapmak amacıyla Tunceli’ye geldi. Göktaş, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, protokol üyeleri ile öğrenciler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ziyaretinin anısına valilik bahçesine sembolik bir ağaç dikip, can suyu döktü.

SOSYAL HİZMETLER ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Göktaş, Vali Şefik Aygöl ile bir araya gelerek, kentteki çalışmalara ve yapılması planlanan projelere dair kapsamlı bilgi aldı. Bu görüşmede, Tunceli’nin sosyal hizmetler alanındaki faaliyetleri de gündeme geldi.

VALİ’DEN ANLAMLI HEDİYE

Görüşmenin ardından Vali Aygöl, Göktaş’a Tunceli’ye özgü anlamlı bir tablo hediye etti.

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