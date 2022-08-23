Bakan: Gübre koridoru dünyayı rahatlatır

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tahıl koridorunun ardından gübre koridoru hakkında açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimlerin ardından zincir marketlerin de kar marjını gözden geçireceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Kredi marketleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Kirişci, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde 40 ürüne yapılan indirimlerle ilgili konuştu.

“ZİNCİR MARKETLER KAR MARJINI GÖZDEN GEÇİRECEK”

“Vatandaşın Tarım Kredi marketlerine olan ilgisine bakılırsa diğer zincir marketlerin cirosunu etkilemesi, ‘bunlar bizim müşterimiz’ demesi önemli. Öbür tarafta onların da bir aksiyon alabileceklerini düşünüyorum. Onlar da kar marjını gözden geçirecekler, veya promosyon ürünlere yönelecekler. Marketteki bazı ürünlerle ilgili kar marjları çok düşük. Ama vatandaş açısından bütçesinde önem arz eden kalemler üzerine odaklandık. Onun da olumlu sonuçlarını şu anda görüyoruz. Biz marketlere olan ilgiden dolayı görüyoruz. Fiyatlar belli ki vatandaşın ilgisini çekiyor.”

GÜBRE KORİDORU RAHATLATIR

‘Tahıl koridoruyla birlikte gübreyle ilgili bir gelişme olur mu’ sorusuyla ilgili, Bu sadece tahıl gibi düşünülse de ambargoya dahil edilmeyen iki ürün var. Biri gıda, diğeri gübre. Bu Rusya için de Ukrayna için de geçerli. Şu aşamada Ukrayna’nın gübreye ilgili kapasitesi yok. Önemli olan Rusya tarafı. Bazı ülkelerde ‘biz Rus menşeli malı taşırsak bununla ilgili bize de yaptırım uygulanır’ endişesi vardı. Dün Amerika tarafının yaptığı açıklama ‘tarım ve gübre dışında diğerleri ambargoya dahildir’ demesi, Rusya’nın malını dışarıya çıkarmak isteyen ülkeleri rahatlattı. Öyle zannediyorum ki gübre konusu Ukrayna’nın konusu değil. Rusya’nın bu anlamda kabiliyeti var. Şu anda doğalgaz fiyatları da anormal derecede arttı. Özellikle azotlu gübreler için söylüyorum oralarda bir sıkıntı var. Biz gübrenin tamamına yakınında hammaddeyi alıp, gübreye dönüştüren bir ülke konumundayız.” İfadelerini kullandı.

“TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TÜKETİCİYLE BULUŞACAK”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yeni dönemde Tarım Kredi ürünleri de daha fazla tüketiciyle buluşacağını belirterek, “Bir zincir market ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında platform oluşturulacak. Bu zincir marketin şubelerinde Tarım Kredi’nin ürünleri satılacak. Bu sayede Tarım Kredi ürünleri daha fazla tüketici grubuna hitap edecek. Görüşmeler olumlu ve çalışmada sona gelindi.” dedi.