Bakan Gül: ABD’li heyet de gördü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, düzenlediği basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Gül, bugün Türkiye’den ayrılacak olan ABD heyetiyle ilgili olarak, “ABD’ye sunduğumuz deliller konusunda isabetli talep olduğunu gördük. Biz tüm belge, bilgileri vermeye çalışacağız. Cumhurbaşkanı’na suikast girişimiyle ilgili olarak tüm belge ve bilgileri verdik” dedi.

“Biz burada sonuç almak istiyoruz” diyen Bakan Gül, “Türkiye’de deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından önemli bir konu. Bunu ABD’liler de gördü” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarında şu noktalar öne çıktı:

ABD’DEN GELEN HEYET

ABD heyeti FETÖ darbesi konusunda ikna oldu mu?

Kamuoyu önünde tartışılmasını onlar da istemiyor. Konunun ne kadar önemli olduğunu biliyorlar.

New York Bölge Savcılığında bir soruşturma sürüyor. Hem New York, hem Washington’dan birer savcı geldi. Bizden daha önce tanık ifadelerini vb istediler. Türkiye olarak uluslararası sözleşmelerin ve adli yardımlaşma kapsamında taleplerini kabul ettik. ABD’ye sunduğumuz deliller konusunda isabetli talep olduğunu gördük. Biz tüm belge, bilgileri vermeye çalışacağız.

Cumhurbaşkanı’na suikast girişimiyle ilgili olarak tüm belge ve bilgileri verdik. O tim ile ilgili de bilgi verdik.

Biz burada sonuç almak istiyoruz.

Türkiye’de deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından önemli bir konu. Bunu ABD’liler de gördü.

BİZİM DİNLEYİN DEDİĞİMİZ KİMSE OLDU MU?

Tüm belge ve bilgilerle destekleniyorlar, desteklenecekler.

SORUŞTURMA SONUCUNDA FETHULLAH GÜLEN İADE EDİLİR Mİ?

Soruşturma ve iade süreci farklı.

GÜLEN’İN İADESİ

İade konularında siyasi yaklaşım da etkili oluyor. Ama biz hukuki olarak yaklaşıyoruz.

ABD’de yeni Adalet Bakanı’nın atanmasından sonra oraya bir ziyaretim söz konusu olabilir.

28 ŞUBAT DAVALARINDAN YENİDEN YARGILAMA

Askeri üyelerin de olduğu DGM döneminde çok farklı yargılamalar oldu. Biz bu konuyla ilgili alternatifli çalışma yaptık. İki üç alternatifli bir çalışma tamamlandı.

NAFAKA KONUSU

Yeni düzenleme yeni mağduriyetler oluşturmamalı. Nasıl yapılacağı konusu çok hassas. Belki hakime takdir hakkı verilebilir yada belli bir süreye bağlanabilir.

HAKAN ATİLLA TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Somut bir adım olduğunda konuşalım. Oradaki yargılamalara ilişkin bizim itirazlarımız oldu.

MHP’NİN AF TEKLİFİ

Ceza adaleti anlamında bazı suçlar var ki, hiç içeriye girmiyor. İnfaz süreleriyle ilgili ceza hukukçuları çalışıyor. Af anlamında değil ama ceza politikası anlamında bir çalışma yapılıyor. Amaç suçun önlenmesini sağlamak. Parti’de MYK’ya bir sunum yaptık. O çerçevede ilerlenecek. Birkaç ay içinde bizim çalışmamız tamamlanır.

AKADEMİSYEN CEREN DAMAR’IN ÖLDÜRÜLMESİ

Ortaokul yıllarımda bir öğrenci, öğretmenimizi öldürdü. Acı bir travma.

HAYVAN AKLARI YASASI

Teknik çalışma yapıldı. Sivil toplumla görüşülüyor. Meclis’in takdirinde.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET SUÇU

Devlet başkanı, hükmü şahsiyeti ile devleti, milleti temsil eder. Savcılıklardan lekelenmeme hakkı çerçevesinde bir eleme geliyor. Gelen dosya ile izin verilen arasında fark var. İzin verilmeyen dosyalar da var.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

Terörle mücadelede ortak noktada buluşacağımız çalışmaları yaptık.

ADALET BAKANLIĞI’NIN TEMEL YAKLAŞIMI

Temel yaklaşımımız güven veren adalet yaklaşımını inşa etmek.

Paradigmamız adliyeye işi düşmeyen bir vatandaşta bile ‘benim oraya işim düşerse adil yargılanacağım’ düşüncesini oluşturmak.

2019’un yargıya güvenin tüm toplum nezdinde artarak devam edeceği bir yıl olacağını düşünüyorum.

2018’DE YARGI

2018’de yargının dosya yükü 10 milyon 877 bin 499 oldu. İstinaf mahkemelerinde eskiden 5 yılda kesinleşen dosyalar, 150 -200 günde kesinleşiyor. Yargılamanın hızlanmasına katkı.

127 bin 158 toplam personel sayısı.

19 bin 429 hakim savcı var.

15 Temmuz’dan önce 14 bin civarında hakim savcı vardı.

3908 hakim savcı ihraç edildi. Hakim savcılara güveniyoruz ama bu kripto terör örgütüne güvenmiyoruz.

FETÖ’den 31 bin 88 kişi tutuklu.

Uzlaşma kapsamına giren suçların artırılması yönünde çalışmamız var.

Lekelenmeme hakkı, FETÖ ile mücadelede en önemli konulardan biri. Mor beyin gibi uygulamalar hiç ilgisi olmayan insanların ilişkilendirilmesi için bir yöntemdi. Biz düşman değil, suçlu arıyoruz. Uygulama itibariyle soruşturmaya yer olmadığına dair verilen karar sayısı 32 bin 718 kişi.

2019 YILINDA NELER OLACAK?

Artık nitelik zamanı. Nitelik konusunda sorunlarımızı aşacağımız bir yıl olacağını düşünüyoruz.

FETÖ’den arınma dönemi tamamlandı. Sürekli bu tahribatı anlatacak değiliz. Artık inşa dönemi. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile bunu yapacağız. 7 bölgede vatandaşlarımızın, akademisyenlerin, baroların görüşlerini alıyoruz.

Hedef süre uygulaması 1 Ocak itibariyle başladı. Bu aslında yargının bir iç zaman yönetimi süreci. Davaların çeşitli nedenlerle uzaması durumunda uzamanın neden olduğuna bakacağız. Nedeni tespit edip, ona göre tedbir alacağız. Nerede bir aksama olduğunu tespit edeceğiz. Biz hızlı yargılama değil, makul yargılama istiyoruz.

TRT