Bakan Güler, Al Mazrouei’yi Kabul Etti

GENELKURMAY BAŞKANI’NIN ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei’yi kabul ediyor. Bu kabul, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun daveti üzerine Ankara’da gerçekleşiyor. Kabul sırasında Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılım gösteriyor.

KABUL DETAYLARI

Kabul, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini artırmayı hedefliyor. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun organizasyonu ile gerçekleştirilen bu görüşme, savunma alanında diyalog ve karşılıklı destek açısından önemli bir adımı oluşturuyor.

ÜLKELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Görüşme, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi için bir fırsat sunuyor. Bu tür diyaloglar, her iki ülkenin güvenlik stratejilerini güçlendirme noktasında önemli bir temeli oluşturuyor.