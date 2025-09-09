Haberler

Bakan Güler, Asif ile buluştu

BAKAN GÜLER PAKİSTAN’DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler’in Pakistan’daki ziyaretleri devam ediyor.

GÖRÜŞME DETAYLARI PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’daki temaslarına devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, görüşmeye dair fotoğraflar ve görüntüler de paylaşıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

2025 KYK Yurt Time Başvuruları Bekleniyor

Öğrencilerin merakla beklediği KYK Yurt Time projesi başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili bilgi arayışları devam ediyor. Başvurularla ilgili detaylar yakında açıklanacak.
Haberler

Osimhen’in Sakatlığı Şampiyonlar Ligi İçin Oyun

Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan, Napoli'nin forveti Victor Osimhen'in sakatlığının ardında, Şampiyonlar Ligi için stratejik bir karar olabileceğini iddia etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.