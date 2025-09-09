Bakan Güler, Asif ile buluştu

BAKAN GÜLER PAKİSTAN’DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler’in Pakistan’daki ziyaretleri devam ediyor.

GÖRÜŞME DETAYLARI PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’daki temaslarına devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, görüşmeye dair fotoğraflar ve görüntüler de paylaşıldı.