Bakan Güler, Azerbaycan’da temaslar sürdürüyor

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AZERBAYCAN’DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti ve burada askeri törenle karşılandı.

Azerbaycan SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞME

Ziyaret sırasında, Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

TEMASLAR KAPSAMINDA ZİYARETLER

Bakan Güler, temasları çerçevesinde Zafer Anıtı, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini, Şehitler Hiyabanı’nı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Bu ziyaretler, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren sembolik adımlar olarak değerlendiriliyor.