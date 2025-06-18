Bakan Güler, Azerbaycan Günü’nde bulundu

ÖNEMLİ GÜNÜ KUTLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle Ankara’daki Gazi Orduevi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Bu özel gün dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bakan Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve diğer davetliler de yer aldı.

RESEPSİYONUN ÖNEMİ

Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini pekiştiren önemli bir gün olarak kutlanıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü askeri ilişkiler, her yıl düzenlenen bu tür etkinliklerle daha da güçleniyor.