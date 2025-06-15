Bakan Güler, Babalar Günü’nü kutladı

BAKAN GÜLER’DEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Hayatını ailesine adayıp her türlü zorluğu göğüsleyerek evlatlarını sevgiyle büyüten, onlara güvenli bir gelecek inşa etmek için yılmadan çalışan fedakar babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde bir mesaj yayımladı. Güler, babaların karşılıksız sevgileri ile çocuklarının sığınağı olduklarını, duruşları ve davranışlarıyla ise ilham kaynağı olduklarını belirtti. Bakan Güler, babaların hayatın çetin yollarında en sağlam dayanak olduğunu vurguladı.

GÜÇLÜ BİR MİLLETİN TEMELİ GÜÇLÜ AİLELERDİR

Bakan Güler, güçlü bir millet olmanın temeli olarak sağlam aile yapısını gösterdi. Güçlü ailenin ise vefakar annelerle birlikte fedakar ve bilinçli babaların yer aldığını belirtti. “Nesillerimizi milli ve manevi değerlerle donatmada büyük pay sahibi olan kıymetli babalarımıza saygı göstermek ve daima vefalı olmak, hem onlara hem de milletimize karşı sorumluluğumuzdur” dedi. Bu vesileyle, şehit ve gazilerin değerli babalarına da şükranlarını sundu.

BAŞIMIZIN TACISI BABALARIMIZA MİNNET

Bakan Güler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği geçen ataları, devlet büyüklerini, aziz şehitleri ve kahraman gazileri yetiştiren babaları minnetle andı. Varlıklarıyla her daim güç veren saygıdeğer babaların Babalar Günü’nü bir kez daha kutlayan Güler, onlara sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür dileklerini iletti.