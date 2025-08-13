Bakan Güler, Bakan Kasra ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye heyeti ile bir araya geldi. Bu heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme’den oluşuyor. Toplantı, Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleşti ve ikili ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları üzerinde duruldu.

Mutabakat İmzası

Görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve Suriye Savunma Bakanı Kasra, önemli bir belge olan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’nı imzaladı. Bu mutabakat, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.