Haberler

Bakan Güler, Bakan Kasra ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye heyeti ile bir araya geldi. Bu heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme’den oluşuyor. Toplantı, Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleşti ve ikili ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları üzerinde duruldu.

Mutabakat İmzası

Görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve Suriye Savunma Bakanı Kasra, önemli bir belge olan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’nı imzaladı. Bu mutabakat, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini daha da güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.