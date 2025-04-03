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Bakan Güler Bayburt’ta Cenazeye Katıldı

CENAZE NAMAZI BAYBURT’TA GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yengesi Ramiye İmaç’ın cenaze namazı için Bayburt’ta bulundu. Ramiye İmaç’ın cenaze namazı, Esentepe Camii’nde öğle namazından sonra kılındı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM GÖSTERDİ

Cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Mustafa Eldivan katılım gösterdi. Merhume, cenaze namazının ardından Şingah Mahallesi Asri Mezarlığı’na defnedildi.

TAZİYELER KABUL EDİLDİ

Esentepe Mahallesi Odası’nda taziyeleri kabul eden Bakan Güler ile aile bireylerine Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Eldivan, başsağlığı dileklerini ileterek sabır temennisinde bulundu.

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