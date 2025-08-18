Bakan Güler, Bayraktaroğlu’nu kabul etti

GENELKURMAY BAŞKANI’NI KABUL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti. Bugün düzenlenen devir teslim töreninin ardından, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevini Orgeneral Metin Gürak’tan devraldı ve Bakan Güler ile bir araya geldi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ

Yeni Genelkurmay Başkanı’nın kabulü, Türkiye’nin savunma alanındaki önemli bir geçiş dönemini temsil ediyor ve gelecekteki askeri stratejilere yön verecek. Orgeneral Bayraktaroğlu’nun yeni görevinde atacağı adımlar merakla bekleniyor.