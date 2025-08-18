Haberler

Bakan Güler, Bayraktaroğlu’nu kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti. Bugün düzenlenen devir teslim töreninin ardından, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevini Orgeneral Metin Gürak’tan devraldı ve Bakan Güler ile bir araya geldi.

Yeni Genelkurmay Başkanı’nın kabulü, Türkiye’nin savunma alanındaki önemli bir geçiş dönemini temsil ediyor ve gelecekteki askeri stratejilere yön verecek. Orgeneral Bayraktaroğlu’nun yeni görevinde atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Sinop’ta Dur İhtarına Uymadı

Sinop'ta polis dur ihtarına uymayan bir otomobil, ATV'ye çarpıp şarampole devrildi. Kaza sonucunda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Memur-Sen, Eylem Düzenledi, Taleplerini İletti

Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde zam tekliflerini protesto etti. Genel Başkan Yalçın, hükümete adil bir teklif yapması için çağrıda bulundu.

