Bakan Güler’den Taziye Mesajı

BAKAN GÜLER’DEN TAZİYE AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olmasına dair bir taziye mesajı yayınladı. Güler, “Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

ŞEHİDE SAYGI ve MİLLİ DAYANIŞMA

Bakan Güler, bu zor günlerde milli birliğin önemine vurgu yaparak, şehitlerin unutulmayacağını ve her zaman saygı ile anılacaklarını belirtti. Ayrıca, kahramanların fedakarlıklarının, vatan sevgisinin bir temeli olduğunu ifade etti.