Bakan Güler Elazığ’da İncelemelerde Bulundu

GÜLER ELAZIĞ’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya’daki 2’nci Ordu Komutanlığı’nda gerçekleştirdiği denetlemelerin sonrasında Elazığ’a geçti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte 8’inci Kolordu Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu.

VALİLİK ZİYARETİ VE YEREL KARŞILAMA

Bakan Güler, Elazığ Valiliği’ni de ziyaret etti. Ziyaret sırasında Güler’i, yöresel kıyafetler giymiş çocuklar karşıladı. Bu ziyarette sıcak bir atmosfer oluştu ve yerel kültür sergilendi.