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Bakan Güler, Francken ile Brüksel’de

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de incelemelerini sürdürüyor. Burada, NATO Karargahı’nda, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile görüşmeler yapıyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER ÖN PLANDA

Bakan Güler, önemli konular üzerinde durmak amacıyla Belçika’nın savunma politikaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek açısından büyük bir fırsat sunuyor.

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