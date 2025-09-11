Haberler

Bakan Güler, Hanoi’de görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’daki resmi ziyaretleri kapsamında başkent Hanoi’de Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi. Bakan Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın davetiyle gerçekleştirdiği bu ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve karşılıklı paylaşımlarda bulunmak amacıyla önemli görüşmeler yapıyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Vietnam arasındaki ilişkiler üzerinde durulurken, bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirilmesi söz konusu oldu. Bu tür görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyileştirdiği ve ortak güvenlik meselelerine dair stratejilerin geliştirilmesini sağladığı ifade ediliyor.

Tolunay Ören Hakkında İddianame Hazırlandı

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'in, yasadışı şans oyununa içerik paylaşıp takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Bu program, istihdamı artırma ve dezavantajlı grupları destekleme amacını taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2026-2028 Orta Vadeli Programı'nı tanıttı. Program, istihdam, dezavantajlı grupların desteklenmesi ve sosyal refahı artırmayı amaçlıyor. Uzmanlar uygulamanın önemine dikkat çekiyor.

