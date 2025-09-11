Bakan Güler, Hanoi’de görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’daki resmi ziyaretleri kapsamında başkent Hanoi’de Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi. Bakan Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın davetiyle gerçekleştirdiği bu ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve karşılıklı paylaşımlarda bulunmak amacıyla önemli görüşmeler yapıyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Vietnam arasındaki ilişkiler üzerinde durulurken, bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirilmesi söz konusu oldu. Bu tür görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da iyileştirdiği ve ortak güvenlik meselelerine dair stratejilerin geliştirilmesini sağladığı ifade ediliyor.