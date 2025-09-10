Bakan Güler, Hanoi Ziyareti Gerçekleştirdi

YAŞAR GÜLER’İN VİETNAM ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın resmi davetlisi olarak Hanoi’ye gitmiştir. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler’in Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16’ncı Dönem Toplantısı’nın ardından Vietnamlı mevkidaşı Giang’ın davetiyle Hanoi’yi ziyaret ettiği belirtildi.

GÜLER’İ KARŞILAYAN YETKİLİLER

Bakan Güler, Hanoi’de Vietnam Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Ba Luc, Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Askeri Ataşe Albay Özgür Bülent US ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bu resmi ziyaretin iki ülke arasındaki askeri ve ekonomik işbirliğine katkı sağlaması bekleniyor.