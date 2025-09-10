Haberler

Bakan Güler, Hanoi Ziyareti Gerçekleştirdi

YAŞAR GÜLER’İN VİETNAM ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang’ın resmi davetlisi olarak Hanoi’ye gitmiştir. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler’in Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16’ncı Dönem Toplantısı’nın ardından Vietnamlı mevkidaşı Giang’ın davetiyle Hanoi’yi ziyaret ettiği belirtildi.

GÜLER’İ KARŞILAYAN YETKİLİLER

Bakan Güler, Hanoi’de Vietnam Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Ba Luc, Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Askeri Ataşe Albay Özgür Bülent US ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bu resmi ziyaretin iki ülke arasındaki askeri ve ekonomik işbirliğine katkı sağlaması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bitlis’te Nemrut Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te düzenlenen toplantıda, Vali Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası'nın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması için atılacak adımları ele aldı.
Haberler

Bitlis’te Sahte Kimlikle Yakalandı

Bitlis'te yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik kullanırken yakalanan M.B., kasten adam öldürme suçuyla aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.