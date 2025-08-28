Haberler

Bakan Güler İstanbul Tersanesi’ni Ziyaret Etti

MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NIN ZİYARETİNİN DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle birlikte İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet eşlik etti.

TESİS İNCELEMELERİ VE DENETLEME

Bakan Güler, Teknofest Mavi Vatan’a ev sahipliği yapan bu önemli tersanede çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaret, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti” şeklinde duyuruldu.

Bu tür ziyaretler, Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişmelerini ve ihtiyaçlarını gözlemlemek açısından oldukça önem taşıyor.

