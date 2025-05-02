Bakan Güler KKTC’ye Gitti. Kıbrıs’ta inceleme ve denetleme yaptı. Türk askerinin varlığı kritik önemde. Huzur ve güvenlik önceliğimizdir. Tüm haklarımızı kararlılıkla kullanacağız. Türkiye asla oldubittiye izin vermeyecek

BAKAN GÜLER KKTC’DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında bir dizi inceleme ve denetleme gerçekleştirdi. Bakan Güler, TSK Komuta Kademesi ile birlikte yaptığı ziyaret sırasında, askerlerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla “TEKNOFEST vesilesiyle KKTC’yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. Ayrıca, Bakan Güler, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin gücünü korumasının gerekliliğine dikkat çekti. “Milli Savunma Bakanlığı olarak, ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için en kapsamlı faaliyetlerimizi yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARILAR

Bakan Güler, gerçekleştirdikleri operasyonlarla terörün silah bırakma seviyesine ulaşmasının önemini vurguladı. “Hudutlarımızın emniyetini en yoğun tedbirlerle sağlıyor, Mavi ve Gök Vatanımızdaki haklarımızı koruyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin uluslararası güvenlik mimarisinin önemli bir parçası haline geldiğini belirten Bakan Güler, “Sizler de bu görevlerin önemli mensupları olarak, kahraman ordumuzun etkinliğini Kıbrıs’ta temsil ediyorsunuz” dedi.

KIBRISLI SOYDAŞLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ

Kıbrıslı vatandaşların güvenliğinin Türkiye için her zaman öncelikli olduğunu belirten Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemine de değindi. “Bu harekat, döneminde Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini sağlarken, Ada’daki barış ve istikrarın anahtarı olmuştur” dedi. Ayrıca, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının, hem Kıbrıs Türk halkının güvenliği hem de bölgedeki genel istikrar açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

OLDUBİTTİLERE İZİN VERİLMEYECEK

Bakan Güler, Kıbrıs’ın stratejik konumunun Türk askerinin varlığını gerektirdiğini ifade etti. Rum tarafındaki artan askeri faaliyetlere de dikkat çekerken, “Türkiye, herhangi bir oldubittiye kesinlikle izin vermeyecektir” şeklinde konuştu. Kıbrıs’taki askeri varlığın, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengelerin korunmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

KÜRESEL GÜVENLİK VE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bakan Güler, Türkiye’nin Kıbrıs için uluslararası hukuka bağlı olarak tüm haklarını kararlılıkla koruyacağını belirtti. “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözüm kabul edilemez” dedi. Çözüm yolu olarak, tarihi gerçeklere uygun makul ve mantıklı bir yaklaşım geliştirilmesini önerdi.

Bakan Güler, görevlerini başarıyla sürdüren askerlere teşekkür ederken, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini ve devlet adamlarını saygı ve minnetle andı. “Bu vesileyle tüm kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru çıkarlarını desteklemeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.