Bakan Güler, Korgeneral Jashari’yi Kabul Etti

KABUL TÖRENİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari’yi kabul etti. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Korgeneral Jashari ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Orgeneral Gürak da yer aldı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Bakan Güler ve Korgeneral Jashari arasındaki görüşme, Türkiye-Kosova ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür görüşmeler iki ülke askeri iş birliğini güçlendiriyor ve karşılıklı güvenlik konularında iş birliği yapma imkânı sunuyor. Güvenlik alanında yapılacak iş birliklerinin bölgedeki istikrarı artıracağı düşünülüyor.