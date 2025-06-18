Bakan Güler, Korgeneral Sultanov’u Ağırladı

BAKAN GÜLER, AZERBAYCAN İSTİHBARAT BAŞKANI’NI KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov’u kabul ediyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bakan Güler’in kardeş ülke Azerbaycan’ın İstihbarat Başkanı Sultanov ile bir araya geldiği ifade ediliyor. Açıklamayla birlikte, kabule ait fotoğraflar da paylaşılıyor.

KABUL GÖRÜŞMELERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme amacı taşıyor. İki liderin, stratejik ilişkilerin gelişimine yönelik çeşitli konuları ele alması bekleniyor. Azerbaycan’ın güvenliği ve istihbarat alanındaki iş birliğinin artırılması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.