Bakan Güler, N.A.T.O. Törenine Katıldı

ELEKTROMANYETİK HARP KOALİSYONU NİYET MEKTUBU İMZALANDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenen “Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni”nde Türkiye’yi temsil ederek mektubu imzaladı.
BRÜKSEL’DE TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Bu önemli törende Türkiye’nin yer alması, uluslararası savunma iş birliklerinin güçlenmesine yönelik adımlar arasında değerlendiriliyor.