Bakan Güler, Ngute İle Görüştü

BAKAN GÜLER KAMERUN BAŞBAKANI NGUTE İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun programı çerçevesinde Başbakan Joseph Dion Ngute tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler, görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti” bilgisi verildi.

ANKARA’DAKİ GÖRÜŞME DETAYLARI

Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak unsurları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş bulunuyor. Bakan Güler’in ziyaretinin, iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurması hedefleniyor.