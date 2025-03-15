Bakan Güler: PKK Derhal Fesih Kararı Almalı

MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NIN KATILDIĞI ETKİNLİK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi’nde gerçekleşen “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 110’uncu yıl dönümü organizasyonuna katıldı. Bakan Güler, ülke gündeminin uzun bir süre boyunca öncelikli olarak terörle mücadele konusunu kapsadığını vurgulayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), tarih boyunca ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ile büyük bir kararlılıkla savaştığını ve kendisine verilen görevleri başarıyla icra ettiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ KARARLILIK

Güvenlik güçlerinin topyekun sergilediği mücadelenin ve gerçekleştirdiği operasyonların sonuçları sayesinde terör örgütlerinin hareket alanının önemli ölçüde kısıtlandığını ifade eden Güler, “Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir sona ulaşamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çare olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak PKK terör örgütü ve farklı bölgelerde faaliyet gösteren tüm uzantılarının, nerede bulunduklarının önemi olmaksızın acilen fesih kararını alması ve derhal silahlarını teslim etmesi gerekmektedir” dedi.

ATEŞKES TALEBLERİNE CEVAP

Aksi durumdaki hiçbir açıklama ve eylemin dikkate alınmayacağını sözlerine ekleyen Güler, “Bu bağlamda ateşkes gibi metinde yer almayan unsurlar gündeme getirilmemelidir. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Nihai hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın ortak arzusu olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen yok edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehditin ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına izin verilmeyecek, dikkatli ve mantıklı bir yaklaşım benimsenerek ilerleyeceğiz. Devletimizin geniş tecrübesine ve basiretine güvenin ve müsterih olun” şeklinde konuştu.