Bakan Güler: PKK Silahlarını Bırakmalı

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK’nın yanı sıra farklı bölgelerde ve adlarla faaliyet gösteren tüm uzantıları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Güler, “Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak, bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir” şeklinde bir ifadede bulundu.

HIZLI ÇÖZÜM GEREKİYOR

Bakan Güler’in açıklamaları, terörle mücadelenin hızlandırılması gerektiği ve terör örgütlerine karşı etkin önlemlerin alınması gerekliliğine vurgu yapıyor. Terörizmin ortadan kaldırılması için gereken adımların atılması gerektiğini belirten Güler, tüm tarafların bu süreçte üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.