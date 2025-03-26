Bakan Güler: Sabotaja İzin Verilmeyecek

BAKAN GÜLER’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’ta düzenlenen iftar programında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci üzerine konuşan Güler, “Amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır” ifadelerini kullandı. Bakan Güler, sürecin sağlıklı ilerlemesi için milletin birlik ve beraberliğine duyulan ihtiyacın altını çizerken, bu sürecin başarısı için kararlı tutumların büyük önem taşıdığını vurguladı.

SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Güler, “Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir” dedi. Ayrıca, “Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır” şeklinde konuştu.

GELECEKTEKİ HEDEFLER

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde terörsüz bir Türkiye’ye ulaşmanın, sadece ülkede değil, bölge ve dünya genelinde barış, huzur ve istikrarı sağlamak adına önemli yatırımların artmasını destekleyeceğini söyledi. Şırnak halkıyla beraber geleceğe emin adımlarla yürüyerek, ülkenin gücüne güç katacaklarını belirtti.