Bakan Güler, “Savunma Olağanüstü Geliştiriliyor” dedi. Hava Kuvvetleri Çok Başarılı!

DÜNYADA KENDİ PİLOTUNU YETİŞTİREBİLEN SAYILI ÜLKELERDENİZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “İnsansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri kendi imkanlarımızla tasarlayıp geliştiriyor ve ihraç ediyoruz” dedi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 114’üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Güler, Hava Kuvvetleri’nin tarihine değinerek, “Hava Kuvvetlerimizin bugün ulaştığı mümtaz seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

KÜRESEL GÜVENLİKTE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

Bakan Güler, Türkiye’nin uluslararası arenada etkili roller üstlendiğine dikkat çekti. “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği bu süreçte, Hava Kuvvetlerimiz de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürmektedir” diyen Güler, Hava Kuvvetleri’nin kuruluş felsefesine vurgu yaparak Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünden ilham aldıklarını belirtti. Hava Kuvvetleri’nin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Güler, bu görevler arasında semaların korunması ve uluslararası insani yardım faaliyetleri olduğunu söyledi.

Bakan Güler, Türk Hava Kuvvetleri’nin yüksek eğitimli personeli ve modern teknik alt yapısıyla dünya genelinde önde gelen Hava Kuvvetleri arasında yer aldığını belirtti. “Dünyada kendi pilotlarını, hatta dost ve müttefik ülkelerin de pilotlarını yetiştirebilen sayılı ülkelerden biriyiz” açıklamasında bulunan Güler, bu başarıda katkı veren tüm personeline teşekkür etti.

KURUMSAL KABİLİYETLERİMİZİ ARTIRMA ÇABAMIZ

Dünyada kriz ve çatışmaların artış gösterdiği günümüzde, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için ordunun imkan ve kabiliyetlerini artırma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Güler, “Kara ve deniz platformlarında olduğu gibi hava sistemlerimizi de güçlendirip geliştirmek için birçok önemli projeyi tamamladık” dedi. Hava Kuvvetlerinin çağın ihtiyaçlarına göre teçhiz edildiğini belirten Güler, “Zira günümüz ve geleceğin harp ortamında hava gücünün ne denli ehemmiyetli olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi de vurguladı. “Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız ‘HÜRKUŞ’, Jet eğitim uçağımız ‘HÜRJET’, Genel maksat helikopterimiz ‘GÖKBEY’ ve 5’inci nesil yerli-milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir” açıklamasında bulundu. “Yakın zamanda İspanya ile yapılan HÜRJET anlaşması da ülkemizin bu alandaki gelişimini açıkça ortaya koymaktadır” diyen Güler, milli savunma sanayi ürünlerinin uluslararası alanda da yer bulmasının katma değer sağladığını belirtti.

Bakan Güler, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz kaotik ortam, özellikle hava savunma sistemi ve gelişmiş hava araçlarına sahip olmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir. Kahraman ordumuzu ve Hava Kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” Güler, Hava Kuvvetleri’nin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük başarılara imza atacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.