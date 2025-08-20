Bakan Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLESİNE GİDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek amacıyla geldi. Bahçelievler Mahallesi’nde esnafları dolaşarak onların durumları hakkında bilgi aldı ve onlarla bir süre sohbet etti. Aynı zamanda, bir iş yerinin açılışını da yaptı.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Ziyaretlerinin ardından Bakan Güler, bir şehit ailesini ve bir Şırnaklı aileyi evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, mahalledeki çocuklarla da konuştu ve onlara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra, bir halı atölyesini ziyaret ederek kadınların ürettiği yerel ürünleri inceledi.