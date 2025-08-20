Haberler

Bakan Güler, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLESİNE GİDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek amacıyla geldi. Bahçelievler Mahallesi’nde esnafları dolaşarak onların durumları hakkında bilgi aldı ve onlarla bir süre sohbet etti. Aynı zamanda, bir iş yerinin açılışını da yaptı.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Ziyaretlerinin ardından Bakan Güler, bir şehit ailesini ve bir Şırnaklı aileyi evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, mahalledeki çocuklarla da konuştu ve onlara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra, bir halı atölyesini ziyaret ederek kadınların ürettiği yerel ürünleri inceledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı dolayısıyla Osaka'da bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi.
Haberler

Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve dayanıklılık egzersizleri yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.