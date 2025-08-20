Haberler

Bakan Güler, Şırnak’ta denetim yaptı

Bakan Güler, Şırnak’ta Askeri Denetimlerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ‘Şehir Buluşmaları’ programı çerçevesinde Şırnak’ta denetim ve incelemelerde bulundu. Ziyaretinin ilk aşamasında 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na giderek askeri denetlemeler gerçekleştirdi.

Valilikte Önemli Görüşmeler Yaptı

Bakan Güler, ardından Şırnak Valiliği’ne geçerek Vali Birol Ekici ile bir araya geldi. Valilik makamında yapılan toplantıda, kentteki güvenlik operasyonları, sınır hattındaki tedbirler, kamu yatırımları ve sosyal projelerin durumu üzerine değerlendirmeler gerçekleştirildi. Güler, Vali Ekici’den yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakanlık, ‘Komşu Anne’ Projesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesi ile çocukların korunmasını ve nitelikli bakıma erişimini arttırmayı amaçlıyor. Proje, evde birden fazla çocuğun bakımını destekleyecek.
Yılan, Antakya’da Doğaya Bırakıldı

Antakya'da bir evdeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı. Hane sakinleri, yılanı çıkaramadıkları için profesyonel yardım talep etti.

