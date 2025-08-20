Bakan Güler, Şırnak’ta incelemelerde bulundu

İNCELEME VE DENETLEME ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetleme amaçlı olarak Şırnak’a geldi. Şırnak’ta 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Bakan Güler, burada devam eden faaliyetlere dair bilgi aldı ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

GÜNLÜK FAALİYETLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Bakan Güler’in ziyareti, bölgedeki askeri operasyonların etkinliğini artırmak ve güvenlik durumunu değerlendirmek amacı taşıyor. Ziyaret sırasında askeri yetkililerle bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunacak olan Güler, bölgedeki güvenlik önlemlerinin güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.