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– Bakan Güler, Spruds ile görüştü

TOPLANTIDA GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel’de Letonya’nın Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi. Güler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla burada bulunuyor.

İKİLİ TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bu ziyaret kapsamında, Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Spruds ile önemli bir görüşme yaptı. Bakanlıklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen bu görüşme, uluslararası savunma alanındaki iş birliğini pekiştiriyor.

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