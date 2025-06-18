Bakan Güler, Sultanov’u Kabul Etti

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov’u kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Bakan Güler’in kardeş ülke Azerbaycan’ın İstihbarat Başkanı Sultanov ile bir araya geldiği ifade ediliyor. Görüşmeye dair fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bu kabul, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahip. Bakan Güler’in Azerbaycan’ın güvenlik işbirliği konularına dair görüşlerini dinlemesi, ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor. Yapılan paylaşımlar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin durumu hakkında önemli bir bilgi sunuyor.